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Депутат Гурулёв назвал атаки на аэродромы провалом спецслужб

<p style="text-align:justify">Депутат Госдумы и генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв прокомментировал серию атак на российские военные аэродромы, в том числе в Иркутской области, назвав произошедшее &laquo;провалом всех наших спецслужб&raquo;.

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