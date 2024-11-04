Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 744 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Вакула
    Украинцы стали подопытными для Госдепа США, ведь сам Байден восседал в кресле президента Украины Порошенко и готовил ...Марина Ахмедова: ...
  • Ильдус Мамлеев
    Принимать страны, сначала восточной Европы в состав Российской Империи на правах автономии [и ни как иначе] они получ...Оба хуже: Европа ...
  • Дмитрий
    Оба хуже: Европа ...

Списанные спутники НАТО решили использовать на СВО

Списанные спутники НАТО решили использовать на СВО

Автор: Ольга Расулова ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что в России проводят испытания технологии, которая должна позволить использовать списанные спутники НАТО для организации связи в условиях функционирования средств радиоэлектронной борьбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх