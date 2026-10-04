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Пятый канал

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США ушли из Ирака: завершилась операция «Непоколебимая решимость»

США ушли из Ирака: завершилась операция «Непоколебимая решимость»

«Россия кипятит западные демократии как лягушек», — огорошил сенсационным наблюдением эстонский МИД. Он-то конечно все про свое: мол, Россия постепенно наращивает угрозы для Европы, но это происходит постепенно, и никто вокруг этого не замечает.

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