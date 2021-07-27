Даже дети в восторге! Готовим вкусный салат по рецепту Раисы Алибековой

Из доступных ингредиентов иногда получается самый настоящий шедевр, если знать хороший рецепт. Предлагаем приготовить салат от Раисы Алибековой — она всегда предлагает своим подписчикам блюда из простых продуктов, а итогу позавидует любой шеф-повар! Ингредиенты: Куриная грудка — 300 гр Огурцы — 4-5 шт Помидоры — 2-3 шт Фасоль консервированная — 1 банка Сметана для заправки Соль, перец — по вкусу Сухари — по желанию Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РАИСА АЛИБЕКОВА (@raisa_foodblogger) Процесс приготовления: 1.