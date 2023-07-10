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Невеста с плакатом "Ищу мужа" поразила умы жителей Владивостока - видео

Невеста с плакатом "Ищу мужа" поразила умы жителей Владивостока - видео

Невеста с плакатом "Ищу мужа" поразила умы жителей Владивостока прямо в День рыбака, который праздновали на главной набережной города 9 июля.

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