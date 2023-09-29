RAND: НАТО не станет отвечать на возможный удар России

Некоммерческая исследовательская организация RAND Corporation, которая считается аффилированной с Пентагоном и Белым домом, в своём докладе сделала вывод, что при возможном ударе России по силам НАТО альянс может отказаться от ответных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии