Депутат Хинштейн: СОБР Росгвардии покинул "Крокус сити холл" из-за задымления

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР, входит в Росгвардию) покинули "Крокус Сити Холл" из-за сильного задымления.
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