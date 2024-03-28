О теракте в Красногорске и положении в стране Для того, чтобы разобраться в причинах произошедшей трагедии в Подмосковье выделим несколько ключевых моментов, которые определяют наше сегодняшнее положение.
Ликвидация пятой колонны будет проходить в ходе Большой войны?
Комментарии
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Н
Николай
"...скорейшей ликвидации пятой колонны,..." Что и делал И.В.Сталин перед ВОВ-ной!!!
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8 час.
Валентин Поляков
Пресловутая пятая колонна это сфера деятельности спецслужб, а не политологов и публицистов!
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3 час.
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