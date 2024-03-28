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  • Валентин Поляков
    Пресловутая пятая колонна это сфера деятельности спецслужб, а не политологов и публицистов!Ликвидация пятой ...
  • Николай
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Ликвидация пятой колонны будет проходить в ходе Большой войны?

Ликвидация пятой колонны будет проходить в ходе Большой войны?

О теракте в Красногорске и положении в стране Для того, чтобы разобраться в причинах произошедшей трагедии в Подмосковье выделим несколько ключевых моментов, которые определяют наше сегодняшнее положение.

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Комментарии
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Н
Николай
&quot;...скорейшей ликвидации пятой колонны,...&quot; Что и делал И.В.Сталин перед ВОВ-ной!!!
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8 час.
Валентин Поляков
Пресловутая пятая колонна это сфера деятельности спецслужб, а не политологов и публицистов!
Ответить
3 час.

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