Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    ну так прилетит и по сикорскомуМИД Польши призва...
  • Nikolay Zakharov
    А кто мешает заткнуть рот дипломату Сикорскому,что у нас нелегалов уже нет?МИД Польши призва...
  • Александр
    Автору бы историей заняться.О средневековье не знает ничего.Борьба проектов Р...

Хуситы атаковали эсминец США в Красном море

Хуситы атаковали эсминец США в Красном море

Йеменские хуситы атаковали военный корабль США в Красном море крылатыми ракетами. Об этом со ссылкой на свои источники в Йемене и Израиле сообщает Sky News Arabia.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Надо бы им туда несколько специалистов из Вагнера командировать, чтобы мастер-класс провели.
Ответить
1 д.
Россиянин
Ну то что пиндосы ракеты ПВО тратят и так хорошо.
Ответить
21 час.
Модест
А если бы ещё и свои корабли тратили, то и вовсе замечательно!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх