Йеменские хуситы атаковали военный корабль США в Красном море крылатыми ракетами. Об этом со ссылкой на свои источники в Йемене и Израиле сообщает Sky News Arabia.
Хуситы атаковали эсминец США в Красном море
Комментарии
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Модест
Надо бы им туда несколько специалистов из Вагнера командировать, чтобы мастер-класс провели.
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1 д.
Россиянин
Ну то что пиндосы ракеты ПВО тратят и так хорошо.
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21 час.
Модест
А если бы ещё и свои корабли тратили, то и вовсе замечательно!
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3 час.
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