Захарова заявила, что кандидаты в президенты США должны обсуждать госдолг страны, а не свою гегемонию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с радиостанцией Sputnik заявила, что кандидатам в президенты США следовало обсуждать на дебатах не гегемонию своей страны, а то, как они будут возвращать госдолг.
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