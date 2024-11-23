23,11,24 Курахово - Дальнее Боевые действия в районе Курахово. Военнослужащие ВСУ сдаются в плен штурмовому подразделению ВС РФ в поселке Дальнее.
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23,11,24 Курахово - Дальнее Боевые действия в районе Курахово. Военнослужащие ВСУ сдаются в плен штурмовому подразделению ВС РФ в поселке Дальнее.
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