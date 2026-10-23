Средний срок потребительских кредитов в сентябре 2026 года составил 2,02 года. По сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 13,8%, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй со ссылкой на данные кредиторов.
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