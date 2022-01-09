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Ингрид Тандревольд: «В гонке стараюсь расслабиться, мой язык вылазит наружу, и я выгляжу как собака. Но это помогает бежать быстрее»

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала о том, почему часто бегает с высунутым языком. «В прошлом году у нас был высокогорный сбор на котором у меня были некоторые проблемы с дыханием, там очень разреженный воздух.

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