«Увозили по 15 машин, наполненных трупами»: 97-летняя защитница Ленинграда рассказала, как выстоял город

На Ленинградском комбинате хлебопродуктов им. С. М. Кирова петербургское региональное отделение «Волонтеры Победы» 18 января организовали встречу с жительницей блокадного Ленинграда – 97-летней Александрой Петровной Лещук.
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