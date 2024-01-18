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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

«Увозили по 15 машин, наполненных трупами»: 97-летняя защитница Ленинграда рассказала, как выстоял город

«Увозили по 15 машин, наполненных трупами»: 97-летняя защитница Ленинграда рассказала, как выстоял город

На Ленинградском комбинате хлебопродуктов им. С. М. Кирова петербургское региональное отделение «Волонтеры Победы» 18 января организовали встречу с жительницей блокадного Ленинграда – 97-летней Александрой Петровной Лещук.

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