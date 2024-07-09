"Жестокий ответ" за Севастополь будет: Лавров сказал. Белоусов — делает

Коллаж ЦарьградаСегодня 7,1K прочитали Мы наконец-то стали называть вещи своими именами. СМИ и блогосфера активно обсуждают выступление главы нашего МИД Сергея Лаврова, открыто назвавшего американцев соучастниками (а точнее, главными участниками) теракта на пляже Севастополя и пообещавшего, что ответ будет.