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"Жестокий ответ" за Севастополь будет: Лавров сказал. Белоусов — делает

"Жестокий ответ" за Севастополь будет: Лавров сказал. Белоусов — делает

Коллаж ЦарьградаСегодня 7,1K прочитали Мы наконец-то стали называть вещи своими именами. СМИ и блогосфера активно обсуждают выступление главы нашего МИД Сергея Лаврова, открыто назвавшего американцев соучастниками (а точнее, главными участниками) теракта на пляже Севастополя и пообещавшего, что ответ будет.

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