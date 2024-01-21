Тайна гигантских взрывающихся кратеров Сибири может быть наконец раскрыта

Гигантские взрывающиеся кратеры, о существовании которых известно только на покрытых вечной мерзлотой российских полуостровах Ямал и Гыдан, могли возникнуть в результате особого набора условий, которых нет больше нигде в Арктике.
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