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Тайна гигантских взрывающихся кратеров Сибири может быть наконец раскрыта

Тайна гигантских взрывающихся кратеров Сибири может быть наконец раскрыта

Гигантские взрывающиеся кратеры, о существовании которых известно только на покрытых вечной мерзлотой российских полуостровах Ямал и Гыдан, могли возникнуть в результате особого набора условий, которых нет больше нигде в Арктике.

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