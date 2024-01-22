Звезда "50 оттенков серого" госпитализирован в Португалии

Как сообщает газета Daily Mail, британский актёр, модель и музыкант Джейми Дорнан был доставлен в госпиталь в Португалии, где отдыхал вместе со своим другом, ведущим программы Good Morning Britain Гордоном Смартом .
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