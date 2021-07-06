Происшествия

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В канун Дня семьи, любви и верности семья сотрудников УМВД России по Тверской области рассказывает о решительности, любви с первого взгляда и умении ждать

8 июля повсеместно вспоминают святых Петра и Февронию - покровителей семейного счастья, супружеской любви и верности, хранителей семьи и брака.

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