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«Рубин» ведет переговоры о трансфере Олейникова. Хавбек «Крыльев» интересен и «Локо» (Иван Карпов)

« Рубин » может подписать хавбека « Крыльев Советов » Ивана Олейникова . Казанцы ведут переговоры о трансфере 28-летнего игрока, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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