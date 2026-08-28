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Военное обозрение

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Оружие мира, в котором дымный порох так и не придумали

Оружие мира, в котором дымный порох так и не придумали

Что, если бы на Земле по каким-то причинам черный дымный порох не был изобретен, и оружие, действующее на основе его использования, не появилось бы? Какое оружие могло бы занять его место?.

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