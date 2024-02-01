Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Таких глистов много по России! Травить надо разом,чтобы не расползалисьЖитель Джанкоя ос...
  • я я
    МРАЗОТА !!! а сколько таких в криму!Житель Джанкоя ос...
  • Галина Друзина
    Да выслать таких нафиг из России. Мрази сраные.Житель Коктебеля,...

В Крыму благоустроят 109 дворов и установят 143 детские площадки

В Крыму благоустроят 109 дворов и установят 143 детские площадки

В 2024 году в Республике Крым за счёт средств бюджетов различных уровней, в первую очередь республиканского, планируется благоустроить 40 общественных и 109 дворовых территорий, установить 143 детских и спортивных площадки, 1159 контейнерных площадок, отремонтировать 342 кровли МКД и социальных объектов, а также провести замену 551 лифта, срок службы которых превысил 30 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх