В Крыму благоустроят 109 дворов и установят 143 детские площадки

В 2024 году в Республике Крым за счёт средств бюджетов различных уровней, в первую очередь республиканского, планируется благоустроить 40 общественных и 109 дворовых территорий, установить 143 детских и спортивных площадки, 1159 контейнерных площадок, отремонтировать 342 кровли МКД и социальных объектов, а также провести замену 551 лифта, срок службы которых превысил 30 лет.