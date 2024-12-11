Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ПавелЗзаварзин
    Хамство и мерзость чурок не имеют границ!Диаспора из Баку ...
  • ninikooo Митусова
    Всю диаспору депортировать в Баку вместе с кишлаками и прокурорами и судьями!!! Пусть и Генпрокурора и Верховного суд...Диаспора из Баку ...
  • Анатолий
    Ответ простой.  "Рука руку моет"!!!Диаспора из Баку ...

Следует просто наслаждаться красотой момента: Бог позволил России наблюдать за сирийским замесом со стороны. А это дорогого стоит, хотя и, в известной степени, звучит цинично

Следует просто наслаждаться красотой момента: Бог позволил России наблюдать за сирийским замесом со стороны. А это дорогого стоит, хотя и, в известной степени, звучит цинично

Сирийский замес и его возможные последствия Обязательный реверанс: Привет маститым арабистам, ещё вчера блиставшим и продолжающим блистать военно-стратегической смекалкой, а позавчера, в свободное от основной работы время, поражавшим фундаментальными знаниями в микробиологии.

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