В Пермском крае автобус с туристами опрокинулся в кювет

Авария с участием туристического автобуса произошла в Суксунском районе Пермского края. Инцидент случился на 140 км автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь в районе деревни Шахарово, сообщает полиция Прикамья.
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