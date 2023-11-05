Эксперт Беляев неоднозначно оценил деятельность Центробанка по двум шкалам

На просветительском марафоне в рамках выставки «Россия» глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что отечественная банковская система в настоящее время абсолютно здорова и способна помогать экономике.
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