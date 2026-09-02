В Санкт‑Петербурге начались испытания беспилотного поезда метро

Состоялся тестовый проезд на шестой линии Петербургского метрополитена Сегодня, 2 сентября, на станции «Путиловская» шестой линии Петербургского метрополитена состоялся тестовый запуск беспилотного поезда метро, сообщили в администрации Санкт‑Петербурга.