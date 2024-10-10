Коротко о важном

«Таинственный лес» к Новому году украсят ещё более трёхсот гирлянд. Глава окружной столицы Алексей Титовский на своей странице в соцсетях сообщил: «В Городском саду добавим светящиеся фигуры – установим северные фонарики, нарты, чум и символ нашего города – лису.