Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем Победы, призвав сохранить память о героизме наших предков, которые 79 лет назад остановили врага, принесли нашей стране победу и освободили мир от нацизма.
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