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Новый министр культуры назначен в Новосибирской области

Новый министр культуры назначен в Новосибирской области

Министром культуры региона стала директор краеведческого музея. Сегодня, 13 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении директора государственного краеведческого музея Юлии Шуклиной на должность министра культуры региона.

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