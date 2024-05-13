Новый министр культуры назначен в Новосибирской области

Министром культуры региона стала директор краеведческого музея. Сегодня, 13 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении директора государственного краеведческого музея Юлии Шуклиной на должность министра культуры региона.
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