Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эстония установила «зубы дракона» на границе с Россией

Эстония установила «зубы дракона» на границе с Россией

В ночь на пятницу на мосту между эстонской Нарвой и российским Ивангородом появились «зубы дракона». Бетонные пирамиды обычно используются как часть фортификационных сооружений, чтобы помешать передвижению техники, сообщает издание Postimees .

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Комментарии
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олег ворошило
Пусть их приберегут чтоб себе вставить.
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДЕБИЛЫ БЛЯ....
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