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Загадка стародавней авиакатастрофы в Канаде разрешилась самым необычным образом

Разгадана тайна авиакатастрофы “многолетней давности” в канадской глубинке. Полиция была поставлена в тупик, когда в Британской Колумбии был найден «разбившийся» самолет, но оказалось, что прошлым летом он был помещен туда для подготовки спасателей.

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