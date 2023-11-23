КНДР возложила ответственность за отмену военного соглашения на Сеул

Южная Корея совершила «необратимую» ошибку, частично отменив действие межкорейского военного соглашения, хотя ее собственные действия давно сделали договоренности бессмысленными, и будет целиком нести ответственность за «неконтролируемую» ситуацию и последствия.
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