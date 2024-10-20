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Царьград

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"Как издателя и гражданина": Отец Ассанжа поблагодарил Путина за поддержку

"Как издателя и гражданина": Отец Ассанжа поблагодарил Путина за поддержку

Отец Ассанжа Джон Шиптон благодарен русскому президенту за то, что тот в своё время выступил в защиту опального на Западе Джулиана, "как издателя и гражданина".

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