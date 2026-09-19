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IKEA turns FRAKTA into a portrait of everyday Italy

IKEA Italy is celebrating 30 years of its blue FRAKTA bag by documenting what happens to it after checkout, turning real consumer behaviour into a ten-image campaign by Ogilvy Italy.

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