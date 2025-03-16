Песков раскрыл подробности посещения Путиным Курской области

Президент России Владимир Путин лично принял решение изменить график и посетить Курскую область. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
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