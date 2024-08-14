СКА поздравил Медведева с 69-летием: «Вы участвуете в жизни армейцев почти 20 лет. За это время клуб поставил множество рекордов, стал одним из самых популярных в России»

Сегодня, 14 августа, председателю совета директоров клуба исполняется 69 лет. «Уважаемый Александр Иванович! Хоккейный клуб СКА от всей души поздравляет вас с праздником! С вашим именем связана целая эпоха в истории клуба – вы участвуете в жизни армейцев уже почти 20 лет.
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