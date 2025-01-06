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Город засыпает... просыпаются "Спящие"

Город засыпает... просыпаются "Спящие"

Странные события творятся, скажу я вам - и странность в том, что они почти одномоментны. Теракт в Нью-Орлеане, взрыв "Кибертрака" у казино Трампа в Вегасе, расстрел в ночном клубе в Куинсе, а новые власти Сирии отказались пожать руки сестрам Бербок, кои внезапно прибыли в Дамаск.

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