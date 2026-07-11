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Как получить пропуск в пограничную зону через Госуслуги для поездки на Южные Курилы

Как получить пропуск в пограничную зону через Госуслуги для поездки на Южные Курилы

Путешествие на Южные Курилы — это возможность прикоснуться к уникальной природе, увидеть живописные вулканы, насладиться морскими просторами и окунуться в самобытную атмосферу одного из самых отдаленных уголков России.

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