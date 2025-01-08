Два важных указа Путина в последние дни декабря: Россия резко меняет курс?

631 прочтение Вчера Оглавление Первый указ Со вторым указом ещё интереснее Видеолекции «От шумеров до римлян - история и военное дело древнего мира» Подарки от Путина под ёлочку: · Государственному стратегическому планированию в экономике - быть · Качественным учебникам истории в школе - быть Два назначения одного человека, как отражение смены курса России после банкротства идей либерального капитализма.