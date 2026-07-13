Внимание, Крымский мост! Закрыт всю ночь и сейчас: многоколометровые пробки

Перекрытие Крымского моста 13 июля 2026 года привело к многокилометровым очередям и задержкам поездов В ночь на 13 июля движение по Крымскому мосту было временно перекрыто, что вызвало значительные транспортные затруднения.
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