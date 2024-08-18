Ученые выявили признаки высокого IQ

Исследование, проведенное психологами и опубликованное в издании Daily Mail, выявило ряд необычных привычек и особенностей поведения, которые могут указывать на высокий уровень интеллектуальных способностей (IQ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии