Стереотипы о чертах личности людей определенных профессий научно подтвердили

Ученые часто исследуют разные закономерности, связанные с личностными чертами. В одной из работ на крупной выборке курильщиков сигар и сигарет проследили, какие качества присущи практикующим такую привычку.
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