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Почему школьницы в СССР выглядели как тёти — намного старше своих лет. Фотоподборка. Особенно удивительны 4 и 7 фотографии

Почему школьницы в СССР выглядели как тёти — намного старше своих лет. Фотоподборка. Особенно удивительны 4 и 7 фотографии

В советскую эпоху не было культа красоты. В приоритете были иные качества. На старых школьных фотоснимках .

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Комментарии
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М
ММ
Ой, вот этого не надо! Был на выпускном нынче у своей дочери. Все разные. Там такие секс-бомбы были крупного калибра!! Меньше 25 ни один мужик не даст. А на линейке 1 сентября трудно порой отличить выпускницу от мамы первоклассника.
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