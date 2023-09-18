Почему школьницы в СССР выглядели как тёти — намного старше своих лет. Фотоподборка. Особенно удивительны 4 и 7 фотографии

М

ММ

Ой, вот этого не надо! Был на выпускном нынче у своей дочери. Все разные. Там такие секс-бомбы были крупного калибра!! Меньше 25 ни один мужик не даст. А на линейке 1 сентября трудно порой отличить выпускницу от мамы первоклассника.