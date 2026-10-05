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МРОТ в России к 2030 году составит 35 тысяч рублей

МРОТ в России к 2030 году составит 35 тысяч рублей

В 2024 году МРОТ увеличится до 28 935 рублей, что позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами.

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