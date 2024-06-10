Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», Баринов отказал «Алавесу», Ферстаппен победил на Гран-при Канады, пожар на «СКА-Арене» и другие новости

1. Карлос Алькарас победил Александра Зверева в пяти сетах в финале «Ролан Гаррос». 21-летний испанец – самый молодой чемпион турнира после Надаля в 2007-м.
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Максим Комаров
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, на чём будет основываться обновление состава подмосковной команды после возвращения в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). «Нужны футболисты, уже адаптированные к РПЛ. В кардинальном изменении «Химки» не нуждаются, уверен, что сможем приобрести в каждую линию по игроку, который прибавит команде класса. Разрушать сложившийся в «Химках» баланс не станем, как и создавать большие разрывы в зарплатах. Убежден, что приглашать нужно футболистов, которые станут системообразующими, но они не должны быть моральными уродами», — приводит слова Талалаева «РИА Новости Спорт».
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7 час.
Максим Комаров
Странно, недавно Талалаев «не отказался бы» от Дзюбы. Да и «изделие номер 8» в его Химках играл. Кого ж тогда Талалаев имеет в виду?! Вряд ли Химки потянут трансфер Соболева, а Промес вообще застрял на тюрьме. Удивительное рядом.
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7 час.
Максим Комаров
Теперь понятно! Уволили самого Талалаева:)))
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2 час.
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