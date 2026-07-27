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Царьград

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Третий год поисков Анны Цорматовой: Раскрыта личная переписка - "мне немного страшно"

Третий год поисков Анны Цорматовой: Раскрыта личная переписка - "мне немного страшно"

Идёт уже третий год поисков Анны Цорматовой. Семья неустанно ищет свою 24-летнюю дочь Анну, курсантку юридического института МВД, которая исчезла в Каспийске после соревнований по тайскому боксу в феврале 2024 года.

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