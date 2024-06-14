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Курские новости

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В Курске открылся музей истории драматического театра

В Курске открылся музей истории драматического театра

В Курске начал работу музей «Страницы истории Курского драматического театра». Открытие было запланировано еще в ноябре прошлого года, чтобы отметить 235-летие со дня рождения Михаила Щепкина, знаменитого актера, родившегося в Курской губернии.

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