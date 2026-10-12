Апелляция отменила смягчение меры пресечения для экс-топ-менеджера «Корпорации СТС» Черных

Свердловский областной суд в порядке апелляционного производства отменил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об изменении меры пресечения бывшему председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных.
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