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27.01.25==Атакуя Беларусь, висельник Зеленский спасает свою шкуру Подгоняе

27.01.25==Атакуя Беларусь, висельник Зеленский спасает свою шкуру Подгоняе

Подгоняемые Киевом змагары и прибалты готовят новую Суджу Признаки того, что в ближайшие после выборов Президента Республики Беларусь дни нелигитимный украинский клоун рискнет наконец-то реализовать анонсированное главарями змагаров вторжение, становятся все более явными и многочисленными.

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