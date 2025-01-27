Подгоняемые Киевом змагары и прибалты готовят новую Суджу Признаки того, что в ближайшие после выборов Президента Республики Беларусь дни нелигитимный украинский клоун рискнет наконец-то реализовать анонсированное главарями змагаров вторжение, становятся все более явными и многочисленными.
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