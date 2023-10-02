Швентек пробилась во второй круг турнира в Пекине, где встретится с Грачевой

Ига Швентек уверенно преодолела первый круг турнира в Пекине. В Пекине завершился матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором вторая ракетка мира Ига Швентек встречалась с Сарой Соррибес-Тормо.