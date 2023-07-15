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Хотел заработать на бирже: более трех миллионов рублей потерял житель Ростовской области

Житель Азовского района стал жертвой мошенников. В полиции он рассказал, что неизвестные путем обмана похитили у него более 3 миллионов рублей.

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