Хотел заработать на бирже: более трех миллионов рублей потерял житель Ростовской области

Житель Азовского района стал жертвой мошенников. В полиции он рассказал, что неизвестные путем обмана похитили у него более 3 миллионов рублей.
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